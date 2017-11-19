Rutkay Aziz: Her evlenen mutlaka boşanır

Rutkay Aziz ‘Yol Ayrımı’ filminde Şener Şen’in en yakın, en çapkın arkadaşı rolünde Yaşı 70 ve hâlâ haddini bildiğinin altını çiziyor. Posta'ya konuşan Aziz evlilik ile ilgili şöyle diyor: “Evlilik boşanmak üzerine bir kurumdur. Her evlenen mutlaka boşanır. Kağıt üzerinde olmasa da duygusal olarak boşanır...”

rutkay aziz