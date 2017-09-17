Rüya 9. son bölüm fragmanında Elif, Alaz'a engel olmaya çalışıyor

Rüya, 9. son bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. Etkileyici hikayesi ile seyircinin gönlünü fetheden Rüya'nın yeni bölümünde Elif, Alaz'ın planlarına engel olmak için karşısına geçiyor. Faysal ise Cihan'ın hayrimeşru çocuğu olduğunu öğreniyor. İşte Rüya 9. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

RÜYA 9. SON BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Rüya'nın bu akşam ekrana gelecek olan 9. bölümünde, Ruhşan, Cihan'dan ayrılmak istediğini dile getiriyor. Elif, Alaz'ın planlarına engel olmak için karşısına geçiyor. Faysal, Cihan'ın gayrimeştı çocuğu olduğunu öğreniyor. Yaşadıklarına dayanamayan Elif uçurumun kıyısına geliyor. İşte Rüya 9. bölüm fragmanı;

Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, Rüya’nın başrollerinde; Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

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RÜYA 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ruhşan yaptırdığı DNA testi sonuçlarını Bulut’a verdi fakat sonuç negatifti. Bulut, Alaz’ın yanına giderek annesinin yaptığı yanlışları anlattı. Aynı şekilde Elif’e de DNA testinden bahseden Bulut, Elif’in şüphelerini tamamen doğruladı. Elif, Alaz’ın Bulut’un kardeşi olduğunu ve Giraylar ailesine nefretinin nedenini anladı. Bu arada Gülendam eline geçen video kaydını izleyerek, Alaz’ın Cihan’ın oğlu olduğunu öğrendi.

Elif’e göre Alaz’ın kötü planlarına engel olmanın yolu Bulut’la evliliğini bitirmekti. Bulut’u korumak için ondan uzaklaşmak isteyen Elif bir bahaneyle Bulut’la kavga etti. Alaz planlarını gerçekleştirmek için Elif ve Bulut’u barıştırmak zorundaydı. Bir plan yaparak Bulut’a araba çarpmasını sağladı. Elif bu kaza üzerine Bulut’un yanına koşarak, ondan özür diledi. Hamile olduğundan şüphelenen Elif’in test yaptığı final sahnesinde nefesler tutuldu. Hamile olmadığını öğrenen ve büyük bir sevinç yaşayan Elif’in nasıl davranacağı şimdiden merakla bekleniyor.

RÜYA OYUNCULARI

Elif Ardalı (Hazal Filiz Küçükköse)

Ardalı ailesinin tüm yükünü omuzlarında taşıyan Elif, bir mağazada satış elemanı olarak çalışmaktadır. Babası Faysal, abisi İnan, üvey annesi Gülendam ve üvey kız kardeşi Cemre ile beraber fakir bir mahallede yaşarlar. İyi, hayalleri olan, sevdiği insanları koruyup kollayan kısaca hayatın zor şartlarına göğüs gerer. Kendi tasarım markasını kurmak en büyük hayalidir. Bulut Giray’la tanışması hayatının dönüm noktasıdır. Biz bu masum ve mutlu kızın başına gelenlerle beraber nasıl değişmek zorunda kaldığını, hayatla ve kötülerle mücadele ederken oyunu kurallarına göre oynamak zorunda kalmasının hikayesini izleyeceğiz.

Bulut Giray (Ceyhun Mergiroğlu)

Giraylar ailesinin tüm imkanlarını adil ve uyumlu şekilde kullanan, iyi eğitim almış, kürek çeken, motosiklete binen, idealleri yüksek, hayalleri peşinde koşan gözü kara ferdidir. Başta Alaz’la arkadaş olan Bulut, sonrasında Alaz’ın, Cihan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinden dolayı Cihan’a ve Alaz’a karşı rekabet duygusunu içten içe körükleyecektir. Elif’e olan aşkından hiç vazgeçmeyecektir.

Alaz (Ulaş Tuna Astepe)

Alaz, öfkeli, otokontrolü olmayan, hırslı, kötülük yapmaktan çekinmeyen, intikam duygusu yüksek 20’li yaşlarının sonlarında kendisini bulmaya çalışan, yalanlar içinde büyütülmüş bir karakter. Her zaman karanlık tarafta yaşamayı seçmiştir. Cihan Giray’ın babası olduğunu öğrendikten sonra Giraylar ailesinden intikam almak için her yola başvuracaktır. Alaz, Giraylar ailesi ve etrafındaki tüm kişiler için çok büyük bir tehlikedir.

Ruhşan Giray (Özge Özder)

Giraylar Holding’in imparatoriçesi, 40’larının ortalarında. İş dünyasının kurallarını net olarak bilen ve uygulayan bir karakter. Kendi çıkarı için tüm sınırları zorlayan, kötülük yapmaktan çekinmeyen tam bir mantık kadını. Ruhşan Giray, güzel ve her daim iddialı. Onu tanımlayan kelime ise hırs. Durulmak bilmeyen hırsı başarılı olmasını, işinde yükselmesini sağlasa da kocası Cihan ile aralarına aşılmaz duvarlar örmüş. Elif’le – Bulut’un ayrılması için elinden gelen tüm entrikaları yapmaya hazırdır.

Cihan Giray (Atilla Saral)

Giray ailesinin babası. 50’lerinin ortalarına yaklaşan Cihan, her şeye sahip olmasına rağmen mutluluğu bir türlü yakalayamayan zengin bir adam. Ruhşan ile aşk evliliği yapan ama onca paraya, zenginliğe, birbirinden güzel iki çocuğa rağmen Ruhşan’ın hırsını bir türlü dizginleyemeyen Cihan, giderek karısından uzaklaşır. Mutluluğu başka kadınlarda aramaya başlar. Nuran’dan evlilik dışı çocuğu olur, Alaz.

Gülendam Büküm Ardalı (Özge Sezince)

40’lı yaşların ortalarında, alımlı, bakımlı Gülendam öyle bildiğiniz ev hanımlarından değil. Kendisine benzettiği kızı Cemre ile Ardalı ailesinin iliğini kemiğini kurutmakla meşgul. Yaptıklarına mazereti hazır, hepsi Cemre için. Aslında böyle mahalle köşelerine sıkışıp kalacak kadın değil Gülendam ama hayata kötü yerden başlamış. Çıkarı için her oyuna, entrikaya hazırdır.

Faysal Ardalı (Turgut Tunçalp)

Geçici işlerde çalışan, aslında çalışmayı hiç sevmeyen Faysal çocuklarına karşı da mahalle baskısından dolayı zorluklar yaşatır. Gülendam, Faysal’ın 2. eşidir. Aralarındaki en büyük sır Gülendam ile birlik olup karısını öldürmüş olmalarıdır.

Şahika Aslan (Buse Varol)

Şahika 25 yaşında, güzel, zeki bir kadındır. Giraylar ailesinin eski aile dostlarının kızıdır. Bulut’a aşıktır ve bunu hiç bir zaman saklamaz. Bulut tarafından karşılık bulmamasından dolayı her türlü kötülüğü yapabilecek, çıkarları için türlü oyunlar kurabilecek bir karakterdir. Şahika popüler kültürü yakından takip eder ve zaman buldukça yurtdışına gider.

Vuslat Akarsu (Goncagül Sunar)

Tır şoförü olan eşini kaybettikten sonra Yıldız’ın hem annesi hem de babası olmuştur. Elif’e de yıllarca annelik yapmıştır. Elif’in Gülendam’dan görmediği sevgiyi, özveriyi, sırdaşlığı Vuslat yaşatmıştır. Vuslat Gülendam ve Faysal’ın Elif’e karşı tutumlarında her zaman denge unsuru olacaktır. Zaman içersinde Yıldız’ın Alaz’la evlenmesine karşı çıkacak olan Elif’le acaba arası nasıl olacak?

Yıldız Akarsu (Funda Bostanlık)

22 yaşındaki Yıldız, Elif’in en yakın arkadaşı. Çocuklukları birlikte geçmiş. Kendini bildi bileli Ardalı ailesini tanıyor. Boşboğaz, deli dolu bir kız Yıldız. Aklına geleni söylüyor. Bu yüzden başının derde girdiği de oluyor. Elif kadar güzel ve zeki değil ama çok cana yakın. Tabi bir de yaptığı ve sonrasında bin bir özür dilediği meşhur hataları var. Elif’i sürekli zor duruma düşürüyor. Elif arkadaşına kızsa da bir şekilde hep affediyor. Çünkü Yıldız’ın içinin kötü olmadığını ve kendisini sevdiğini çok iyi biliyor. Elif’le Bulut’un aşkı Yıldız’ı da etkisi altına alacak yanlış karar vermesine sebep olacak ve Alaz’la evlenmesi ile sonuçlanacaktır.

İnan Ardalı (Emir Çubukçu)

Hiçbir işte tutunamayan babası gibi çalışmayı sevmeyen evin abisi, mahallenin abileri tarafından delikanlılık eğitimine alınmıştır, bu konuda geleceği parlak görünmektedir. Gülendam ile aralarda atışan, bazen ona arka çıkan, mahalle baskısından dolayı Elif’i her zaman kontrol altında tut

Rüya son bölüm