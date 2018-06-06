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Gökçeada Türkiye'nin en büyük adası. Bozcaada'nın yaklaşık sekiz katı büyüklüğünde. Denizi, Türkiye'nin en temiz denizlerinden biri. Burada hem sörf hem de dalış için farklı koylar bulmak mümkün. Rum köyleri ve sahilleriyle büyüleyen bu adada yapmanız gereken en önemli şey köyleri dolaşmak.