Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Monschau’yu kaleme aldı. Almanya’yla ilgili ortak kanı gezmeye gidilmezdir. Gezmeye nereye gidilir; Brügge’e, Paris’e, Prag’a. Niye çünkü mimarisi, ruhu hoş gelir göze. Eğer bu fikir sizi de cezbediyorsa o zaman Almanya’da pek çok yer size hitap eder. Mesela Heidelberg böyle bir yerdir ya da Münster küçük ama yılların hikâyesi içine sinmiş mekânlardır. Monschau’ya gelince; Belçika sınırının çok yakınında bulunan şirin bir Alman kasabası. Eifel bölgesinde yer alıyor. “Küçük ve eski bir kasaba” derken gerçekten abartmıyoruz, 11. yüzyıla kadar gitmek gerek aslında Monschau’yu anlatmak için...

Melez cazibesine sahip bir kasaba Monschau; kültürel melezlikten bahsediyoruz çünkü kasaba Prusya, Fransa, Almanya ve Belçika yönetimi altında bulunmuş. Monschau’nun harabe kalesine, mimarisine ve hatta sokak taşlarına bakarak yüzlerce yılın öyküsünü okumayı, kalenin yolunda yürürken deneyebilir, sokaklarında ya da meydanında bir şeyler içerken geçmiş yılların atmosferinde soluklanabilirsiniz.

NOT EDİN

- Bazı yerleri yıkılmış olan 13. yüzyıldan kalma Monschau Kalesi’nin batı kanadı yazın düzenlenen açıkhava konserleri ve operalar için mükemmel mekân.

- Monschau’nun ortaçağ ruhundan biraz sıyrılıp Eifel Milli Parkı’na da gitmekte fayda var. 2004 yılında açılan hayvanat bahçesi özellikle çocuklu turistlerin kasabadaki ikinci uğrak noktası.

- Bir zamanlar en önemli geçim kaynağı kıyafet yapım evleri olan Monschau’da artık daha çok turizmle anılsa da hâlâ ilginç geleneksel dokumalar bulabileceğiniz küçük mağazalar var.

- 1752’de yapılan Rotes Haus’a (Kırmızı Ev) mutlaka gidin. Monschau’nun merkezinde bulunan bina kırmızı duvarlarıyla çevresindeki diğer yapılardan kolaylıkla ayrılıyor.

ALMANYA'NIN GİZEMLİ KENTİ: HEİDELBERG!

NASIL GİDİLİR?

Kuzey Ren Westfalya Eyaleti’nde bulunan Monschau’ya trenle veya otomobil kiralayarak ulaşabilirsiniz, Aachen’a 70-80 km uzaklıkta... Belçika’dan da kasabaya kaçamak yapanların sayısı hiç az değil.