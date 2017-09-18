Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Rüya’nın final bölümü tanıtımı yayınlandı. Bulut’un Alaz’a karşı şüphelerinin arttığı, Cemre’nin evden kaçtığı, Yıldız’ın Alaz için planlar yaptığı, Cihan’ın Ruhşan’a Alaz’ın oğlu olduğunu itiraf ettiği tanıtımda Bulut-Alaz hesaplaşması izleyenlerde heyecanı arttırdı. Gelecek Pazar ekrana gelecek Rüya’nın tüm düğümlerin çözüleceği final bölümü şimdiden merakla bekleniyor.

Rüya’nın bu akşam ekrana gelen dokuzuncu bölümünde, Elif’e sürpriz yaparak yeni bir eve taşınmak isteyen Bulut, Elif’le birlikte eve bakmaya gittiğinde Alaz’ın komşuları olacağını öğrendi. Bu durumdan rahatsız olan Elif, yeni eve taşınmak istemediğini söyleyerek Alaz’ın planını engellemek istedi. Cihan, Ruhşan’ın boşanma isteğini kabul etmeyerek onu geri kazanmak için çabaladı.

Gülendam’dan Alaz’ın, Cihan Giray’ın oğlu olduğunu öğrenen Faysal, Gülendam’la birlikte Cihan’a şantaj yaptı. Yaşadıklarının yükünü daha fazla kaldıramayan Elif, uçurumun kenarına giderek denize atladı. Sahilde bulunan biri tarafından kurtarılan Elif gerçekleri Yıldız’a anlatırken, İsa da gizlice onları dinledi. Cemre’yi Sırrı’dan uzaklaştırmak isteyen Gülendam, İnan’dan yardım istedi. Alaz tarafından akşam yemeğine davet edilen Bulut ve Elif karşılarında Yıldız’ı görünce büyük şok yaşadılar. Alaz ve Yıldız’ın sözlendiklerini açıkladıkları final sahnesinde Bulut ve Elif’in şaşkınlığı görülmeye değerdi.



Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.

Rüya’nın merakla beklenen final bölümü 24 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Rüya"nın final bölümü tanıtımı!

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