Rüzgar Çetin'in kavga davasında rapor kararı

Taksim'deki gece kulübü çıkışında çıkan kavgada muşta ile bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan Rüzgar Çetin’in, kavga nedeniyle yüzünde iz kalıp kalmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki sanık Rüzgar Çetin katılırken diğer müşteki sanık Ahmet Tigrel ise duruşmaya gelmedi. Müşteki sanık Ahmet Tigrel’in avukatı “Olay meşru müdafaa kapsamındadır. Müvekkilin sabıkası yoktur” dedi.



"YÜZÜNDE SABİT İZ KALDI MI?"



Müşteki sanık Rüzgar Çetin’in avukatlarının müvekkilerinin yüzünde olay nedeniyle sabit iz kaldığı iddiasıyla dilekçe verdiklerini belirterek Rüzgar Çetin’e ‘Yüzünde sabit iz kaldı mı? diye sordu. Çetin ise “Çok ufak bir iz kaldı” dedi.



RAPOR ALINACAK



Mahkeme, müşteki sanık Rüzgar Çetin’in kavga nedeniyle yüzünde sabit iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'nden rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca taraflara son beyanlarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER