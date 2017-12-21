AA muhabirinin Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden (TÜREB) aldığı bilgiye göre, ülkede üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 8'i rüzgar enerjisinden sağlanıyor.
Rüzgar enerjisinde halen işletmede 158 firma yer alırken, 808 megavat kurulu güce sahip 32 proje de kurulum aşamasında bulunuyor.
İşletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin il bazında yüzde 20,5'ine sahip olan İzmir, bin 333 megavat kurulu güçle ilk sırada yer alıyor. Bunu bin 69 megavatla mevcut rüzgar enerjisi kurulu gücünün yüzde 16,5'inin bulunduğu Balıkesir ve 650 megavatla yüzde 10'luk paya sahip Manisa izliyor.
"Kapasite artış talepleri karşılanmalı"
TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye'nin rüzgar enerjisi yatırımlarının özellikle son 5 yılda ivme kazandığını söyledi.
Rüzgarda ihale ve yatırım sürecinin devam ettiğini ve bu ay sonunda yapılacak 2 bin 130 megavatlık yeni lisans tahsisinin sürece önemli katkı sağlayacağını dile getiren Ataseven, şunları kaydetti:
"Yılbaşından önce gerçekleştirilecek yarışmalarla rüzgar enerjisinde bu yıl içinde toplamda yaklaşık 4 bin megavat kurulu gücün hayata geçmesi için ilk adımlar atılmış olacak. Bu projelerin 3-4 yıl içinde Türkiye'nin elektrik üretim sistemine dahil edileceğini öngörüyoruz. Bu süre zarfında sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kazanılan ivmenin devam etmesi için inşaat izinleri tamamlanmış, yolları inşa edilmiş, enerji nakil hatları bağlanmış, kamulaştırması bitmiş ve halen işletmede olan projelerin, kapasite artış taleplerinin karşılanmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Konuyla ilgili irade ortaya konulması, 2018 ve 2019 yıllarında sürdürülebilir rüzgar enerjisi profili oluşmasına katkı sağlayacaktır."
5 günlük yarış
24-30 Nisan 2015’te başvuruları alınan rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi önlisans ihaleleri, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından 25-29 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak.
32 bölge için düzenlenecek ve 5 gün sürecek ihaleler sonrasında, toplam 2 bin 130 megavatlık kapasite için önlisans verilmesi öngörülüyor. Bu süreçte, en büyüğü Çanakkale'de 260 megavat olan kapasite tahsisiyle Karaman-Mersin bölgesindeki 250 megavatlık kapasite tahsisi için yapılacak iki ihalenin çekişmeli geçmesi bekleniyor.
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