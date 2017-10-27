Rüzgar Erkoçlar: Evde kasa yok

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Rüzgar Ekoçlar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bu aralar yoğun bir dönemde olduğunu belirten oyuncu, "Bir gençlik filmi çektik bir de yönetmen Onur Ünlü ile başka bir film projemiz oldu" dedi. Erkoçlar, yakında tiyatro kabare sahneye koyacaklarını da belirtti.