Rüzgar Erkoçlar kimdir? Rüzgar Erkoçlar evleniyor mu? Rüzgar Erkoçlar kaç yaşında?

Geçtiğimiz Şubat ayında Tuğba Beyazoğlu ile nişanlanan ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar, bugün evleniyor. Peki Rüzgar Erkoçlar kimdir?
RÜZGAR ERKOÇLAR KİMDİR?
Nil Erkoçlar ya da cinsiyet değiştirdikten sonra kullandığı resmi adıyla Rüzgar Erkoçlar, 26 Mart 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatının ardından oyunculuk kariyerine 10 yaşında rol almaya başladığı reklam filmleriyle başlayan Erkoçlar, 15 yaşındayken Molped reklamında oynadı ve ünlendi.
Reklam filmlerinin ardından birçok projede yer alan Rüzgar Erkoçlar, Berna Laçin'in başrol oyuncusu olarak yer aldığı "Seni Yaşatacağım" dizisinde rol aldı.
Bu dizinin ardından Kadir İnanır'ın başrolü üstlendiği Bütün Çocuklarım dizisinde oynayan Rüzgar Erkoçlar, kariyerinin zirvesini yaşadığı Emret Komutanım dizisinde ve sinema filminde de Fato karakterini canlandırdı.
20 Şubat 2013 tarihinde müzik yapımcısı Erol Köse, kendisi hakkında Twitter'dan cinsiyet değiştirdiğine dair bir tweet attı. Konuyla ilgili Rüzgar Erkoçlar ve kardeşi bir açıklama yaptı ve iddiayı yalanladı. Ancak iddia daha sonra doğrulandı ve Nil Erkoçlar olan isminin Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirildiği bildirildi.
31 yaşındaki oyuncu, bugün Tuğba Beyazoğlu ile evlenerek hayatını birleştirecek.
Rol Aldığı Film ve Diziler
Film
|Yıl
|Adı
|Rol
|Not
|2006
|Emret Komutanım Şah Mat
|Fato
Dizi
|Yıl
|Adı
|Rol
|Not
|2002
|Seni Yaşatacağım
|Özlem
|2004
|Bütün Çocuklarım
|Irmak Kıroğlu
|2005/2008
|Emret Komutanım
|Foto Fato
|2008
|Elif
|Yağmur
|Üvey Aile
|Özlem Orakçı
|2009
|Hesaplaşma
|Defne
|2010
|Maskeli Balo
|Zehra
|Çakıl Taşları
|Zeynep
|2012
|Yamak Ahmet
|Anna
|2. sezon
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