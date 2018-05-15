Rüzgar Erkoçlar o sahne hakkında konuştu

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Geçtiğimiz eylül ayında Tuğba Beyazoğlu ile evlenen Rüzgar Erkoçlar, programın 'O mu, Bu mu?' köşesinde sorulan "Anne yemeği mi, eş yemeği mi?" sorusuna, "Bunu sorma! İşin içinden kurtulmak için şöyle cevap vereyim; tabii ki herkes ‘anne yemeği’ der. Ama orada bir duralım. Tuğba önceden hiç mutfağa giren bir tip değildi. Yemek yapmayı bilmiyordu. Evlendikten sonra mutfağı sevmeye başladı. Yeni yeni bir şeyler deniyor, benim üstümde test ediyor. Ama hâlâ yaşıyorum! Kobayım ben! Gayet başarılı. 19 yaşımdan beri ailemden ayrı yaşadığım için yemek yapabiliyorum. Mutfak bence matematik işi, aslında yemeklerin hepsi birbirine benziyor. Günümüzde zaten şanslıyız, herhangi bir yemeği internetten arattırdığımız zaman tarifi çıkıyor. Şu an eşimin yemeklerinden memnunum" yanıtını verdi.