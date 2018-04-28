RW Erfurt - Werder Bremen(Am) maçı rakamları

RW Erfurt ve Werder Bremen(Am), 29 Nisan 2018 Pazar günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. RW Erfurt 23 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Werder Bremen(Am) 24 puanda ve 19. sırada. RW Erfurt, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Werder Bremen(Am) son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 460 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RW Erfurt kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Werder Bremen(Am) sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

RW Erfurt son hafta oynanan Sonnenhof Grossaspach maçında 4-1 kazandı.

Werder Bremen(Am) ise VfR Aalen karşılaşmasında 1-0 kazandı.

RW Erfurt, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 36 gol yedi.

Werder Bremen(Am), deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Werder Bremen(Am), deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.