RW Erfurt - Werder Bremen(Am) maçı rakamları

Almanya 3. Lig maçında RW Erfurt ile Werder Bremen(Am), 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:00. RW Erfurt 23 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Werder Bremen(Am) 24 puanda ve 19. sırada. RW Erfurt, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Werder Bremen(Am), geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 460 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RW Erfurt kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Werder Bremen(Am) sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

RW Erfurt önceki hafta Sonnenhof Grossaspach mücadelesinde 4-1 kazandı.

Werder Bremen(Am) ise VfR Aalen karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet alan RW Erfurt, 16 gol attı ve 36 gol yedi.

Werder Bremen(Am), dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Werder Bremen(Am) 15 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.