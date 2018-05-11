RW Erfurt - Würzburger Kickers maçı öncesi rakamlar

RW Erfurt ve Würzburger Kickers, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. Maç öncesi RW Erfurt 23 puanla 20. sırada, Würzburger Kickers 58 puanla 6. sırada bulunuyor. RW Erfurt son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Würzburger Kickers, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 207. İddaa'da RW Erfurt kazanır 4.60, berabere biter 3.40, Würzburger Kickers kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

RW Erfurt önceki hafta Holstein Kiel mücadelesinde 0-3 kazandı.

Würzburger Kickers ise Magdeburg maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet alan RW Erfurt, 16 gol attı ve 39 gol yedi.

Würzburger Kickers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Würzburger Kickers, deplasmanda 29 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.