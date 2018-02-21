Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih'e 5-0 yenildikleri maçı değerlendirdi.

İyi bir takım olduklarının altını çizen Hollandalı futbolcu, "Bizim iyi bir takımımız var. İngilizce'de tam olarak nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama 5-0'lık mağlubiyeti hak ettik diyebilirim. Fakat buna rağmen takımımla gurur duyuyorum" dedi.

Süper Lig'e döneceklerini ve pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirten Babel, "Bu pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağız, önemli bir maç olacak. Evimizde oynuyoruz ve bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu.