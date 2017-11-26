Ryan Babel: "Barcelona ve Manchester City de bunu yaşıyor"

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Twitter'dan bir Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı bir diyaloğu paylaştı ve takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Babel'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bugün bi mağazada beklerken Beşiktaşlı bir taraftar, güzel bir soruyla yanıma geldi.

Dedi ki 'Beyler neden Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynuyorsunuz ama dünkü gibi maçlarda şans yaratmakta problem yaşıyorsunuz?'

Ben de dedim ki, bu çok güzel bir soru bunu açıklamaya çalışacağım. Bu çılgınca gelebilir ama Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak daha kolay. Çünkü orada tüm takımlar futbol oynamaya ve atak yapmaya çalışıyor. Eğer iki takım da böyle oynarsa açık bir oyun olur, iki taraf adına da daha fazla atak yapılan ve daha fazla tehlikeli pozisyon olan bir oyun.

Dünkü oyun tabi ki Şampiyonlar Ligi'nden çok farklıydı, çünkü Türk ligindeki takımların çoğu geride 11 kişiyle bekliyor ve atak yapmak için bizim hatamızı bekliyor. Dünkü maç gibi maçların oynanması zor karşılaşmalar olmasının en temel nedeni bu.

Her büyük takım bu problemi yaşıyor, Beşiktaş ya da Barcelona ya da Manchester City...

Manchester City, dün bizim oynadığımız gibi oynuyor. Yani demek istediğim rakipleri kalabalık bir şekilde geride bekleyerek şans yaratmalarını zorlaştırıyor.

Bu söylediklerim puan kayıplarıı için bir bahane değil ama şunu anlamanızı istiyorum. Üst üste iki sezon şampiyon olunca, tüm takımlar bizim karşımızda her şeyi yaparak tüm güçlerini bizim işimizi zorlaştırmak için kullanıyor. Bu tür maçları çözebilmek için daha çok çalışacağız."