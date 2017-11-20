Ryan Babel'den ilginç paylaşım

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u Süper Lig'in 12. haftasında evinde 4-1 mağlup ederken Roberto Soldado, 20 dakikaya sığdırdığı hat-trick'le dikkat çekti. İspanyol golcünün attığı ilk gol sosyal medyada gündem oldu.

1-1 devam eden mücadelede Fenerbahçe'nin rakip kalede gol aradığı dakikalarda ilginç bir pozisyon yaşandı. Bir süre devam eden karambolde top iki kez direkten döndü ve Roberto Soldado'nun önüne düştü. İspanyol santrfor rövaşatayla topu filelerle buluştururken bu gol, sosyal medyada son yılalrın en ilginç pozisyonu olarak nitelendirildi.

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel de attığı Tweet ile şaşkınlığını gözler önüne serdi. 61. dakikada gelen gol sonrasında "OMG" (Aman Tanrım) yazan paylaşımda bulundu.

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