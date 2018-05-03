Galatasaray derbisinin ikinci yarısında çok net bir pozisyonu harcayan Ryan Babel, o anı hala unutamıyor. Hollanda’dan gelen menajerleri ve Türkiye’deki temsilcisi Semih Usta ile yemek yiyen Babel, “O an hala gözümde. Keşke diğer köşeye atsaydım. Belki santrfor olmamamdan dolayı böyle bir şey yaşadım. Daha önce kenarlardan gelip atıyordum ona alışkındım. Böyle bir sonucu almamalıydık, bize yakışmayan bir oyundu. Az da olan şampiyonluk umudumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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