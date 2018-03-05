Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Kara Kartal'ı zafere taşıyan goller, Alvaro Negredo'nun asistlerinde Ryan Babel'den geldi. Babel, ligde tam 6 maç sonra gol atma başarısı gösterirken Trabzon'da gol orucunu bozdu. Hollandalı futbolcu maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Sözlerine Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'yla ilgili başlayan Babel, "Ricardo Quaresma bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun yokluğunu bugün hissettik." dedi.

Bu sezon deplasmanda zorlandıklarına vurgu yapan Hollandalı, "Son dönemde deplasmanlarda iyi sonuçlar alamıyorduk. Ama bugün işi ilk dakikadan son dakikaya sıkı tuttuk ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Attığı gollerin asistini yapan Negredo'yu da yorumlayan Babel, "Negredo bizim takımın önemli bir oyuncusu. Başlangıçta biraz zorlandı ama uyum dönemini aşınca takımın önemli bir parçası haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

— Álvaro Negredo 9️⃣ (@AlvaroNegredo9) March 5, 2018

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan tecrübeli kanat oyuncusu, "Hollanda'da öğrendiğim bir şey var. Çok erken konuşmamak gerekiyor. Maç maç bakmaya devam edip Gençlerbirliği maçına odaklanmalıyız. Daha şampiyonluk şansından bahsetmek için çok erken." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.