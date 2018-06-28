Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, yakın arkadaşı Georginio Wijnaldum’u ikna edip etmeme kararını taraftara bıraktı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından Wijnaldum ile fotoğrafını atan Babel, “Sizce Wijnaldum’u Beşiktaş’a gelmeye ikna etmeli miyim?” sorusunu yöneltti. Yıldız oyuncunun takipçileri, bu sorunun cevabına yüzde 88 ile ‘Evet’ dedi. 2016 yazında Newcastle’dan Liverpool’a 27.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki orta saha, geçen sezon toplamda 50 resmi maçta oynadı.