Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Kalan 2 haftada 4 puan toplaması halinde şampiyon olacak sarı-kırmızılılarda Ryan Donk sonrasında açıklamalar yaptı. Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da kalıp kalmayacağıyla ilgili de konuştu.

Sakatlığı ile ilgili konuşan Donk, "Maçtan önce sağlık ekibimizle konuştuk ve oynamama karar verdik. Maçtan önce ağrılarım oldu ama iğne istemedim. Ağrılar ile nasıl oynayabileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

TAKIMDA KALACAK MI?

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile ilgili konuşan Hollandalı oyuncu, "Herkesin bildiği gibi sözleşmem sezon sonu bitiyor. Ama bunu konuşmak için çok erken. Önümüzde iki tane finalimiz var. Ben de yüzde 100'ümü vererek takımıma yardımcı olmak istiyorum. Sözleşmeyi sonra konuşuruz." diye konuştu.