Ryan Donk, Galatasaray dergisinin nisan ayı sayısında yer alan röportajında, "Fatih Terim’in takımın başına gelmesi, Galatasaray kariyerimdeki en anahtar noktaydı. Bana kendimi tekrar gösterme şansını verdi" ifadelerini kullandı.
Kendisine yeniden şans veren Terim'e olan saygısını, sergilediği performansla göstermeye çalıştığını anlatan Donk, "Artık tekrar hedeflerim için umudum var. Çünkü öbür türlü sadece maçları kenarda izleyen biri olacaktım. Terim geldiği günden beri hemen farkını hissettiren biri. Bir kere zaten geçmişi bunu gösteriyor. Biz büyük bir kulübüz ve böyle takımların başında, geçmişi önemli başarılarla dolu, güçlü karakterlerin olması gerekiyor. Bu, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir şeydi" değerlendirmesinde bulundu.
Teknik direktör Igor Tudor'un sezon başında kendisine süre vermeyeceğini söylediğini aktaran Hollandalı futbolcu, şu görüşlerini aktardı:
"Fatih Terim ilk geldiğinde sadece ufak birkaç görüşme yapmıştık. Dürüst olmak gerekirse, benim bütün sezon oynamadığımı gören ve bunu bilen birinin, 'Sinan ve Donk sezonun ikinci yarısı için bizim yeni transferlerimiz olabilir.' demesi çok da inandırıcı gelmiyordu. Çünkü 5 aydır oynamıyordum ve sadece maçları izliyordum. Sonra bir gün Antalya kampında Fatih Terim benim yanıma gelip, 'Hazır mısın?' dedi. Ben de, 'Beş aydır hazırım. Sadece oynayacağıma dair bir sinyale ihtiyacım var. Her şeyimi vermeye hazırım.' dedim. O da bana, 'Tamam, göster bana’' diyerek oynatmaya başladı. O dakikadan itibaren artık her şeyden daha fazla keyif alıyorum."
"GEREKLİ ORTAM HAZIR"
Fatih Terim ile ilgili, "Her şeyle bizzat kendisi ilgilenen, çok farklı, çok özel bir karakter" ifadesini kullanan Donk, "Sadece saha içinden bahsetmiyorum. Teknik heyetten, aşçılara, güvenlikten, polise kadar her şeyle bizzat ilgileniyor. Kötü durumlara karşı bizi koruyor. Olumuz bir durumda bunu kendisinin göğüsleyeceğine dair bize güven veriyor. Bu sayede biz de takım olarak kendi işimize daha çok odaklanıyoruz. Herkesin başarı yolunda bir görevi var ve takımda çok iyi bir denge var. Beklediğimiz şeylere ulaşmamız için gerekli ortam hazır" değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpteki ilk dönemine değinen Donk, "Galatasaray kariyerimin ilk bölümünde çok oynama şansı bulamadım. Takım olarak da kötü bir dönemden geçiyorduk. Bu durum da benim kulübe adaptasyonumu biraz zorlaştırdı. Her şey kötü ve negatifti. Şimdi pozitif bir havaya büründük ve bundan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'daki ilk hedefim de ligi kazanmak, şampiyonluk yaşamak" şeklinde görüş belirtti.
Öte yandan , Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın kendisinde bıraktığı etkiden bahseden sarı-kırmızılı oyuncu, "Galatasaray’daki en mutlu anım, Fenerbahçe maçından önce çıktığımız antrenmandı. O anın yüksek çözünürlüklü fotoğrafını tablo yaptırıp, evime asmak istiyorum. Buradaki, Hollanda'daki ve İspanya'daki evime o anın fotoğrafını çerçeveletip asacağım. Bu anı bize yaşattıkları için taraftarımıza minnettarım. Cuma günü, iş günü demeden yaklaşık 30 bin taraftar bir antrenmanı izlemeye geldi. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.
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