Galatasaray'ın Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdüğü maçın ardından konuşan Donk, Fatih Terim'e dikkat çekti.

Kulüp televizyonuna açıklamalar yapan futbolcu milli araların dönüşüne vurgu yaptı ve şunları söyledi:

"Milli takım arasından sonra önemli bir maça çıktık. Kesinlikle kazanmak isteğimiz bir maçtı. Milli takım arası sebebiyle uzun bir çalışma fırsatı bulduk. Dersimize iyi çalıştık. Bugün istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. İlk golü erken bulmak istiyorduk ve bunu başardık. 2-0'dan sonra daha da fazla gol atabilirdik. 2-0'dan sonra maçı bitirdik ancak sonrasında dünya klasında bir gol yedik."

"HER MAÇA FİNAL GÖZÜYLE BAKIYORUZ"

Süper Lig'de kalan haftaları yorumlayan Donk, "Önümüzdeki hafta bir finale daha çıkacağız. Artık her maça final gözüyle bakıyoruz. Yarınki antrenmandan itibaren odaklanarak en iyi şekilde o maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"HOCAM VE ARKADAŞLARIM BANA GÜVENİYOR"

Igor Tudor döneminde forma şansı bulamayan, Fatih Terim döneminde ise performansını yükselten tecrübeli futbolcu, "Çok çalışıyorum. Hocamız ve takım arkadaşlarım bana çok güveniyor. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum." yorumunu yaptı.