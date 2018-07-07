Ocak 2016'da Galatasaray'a transfer olan, Ağustos 2016'da Real Betis'e kiralandıktan sonra sarı-kırmızılı takıma dönen ve Fatih Terim döneminde gösterdiği performansla şampiyonlukta pay sahibi olan Ryan Donk, sosyal medyayı salladı! Haziran ayının sonunda Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayan 32 yaşındaki orta saha, kendisine küfürlü yorum yapan taraftara aynı şekilde cevap verdi!

Hollandalı yıldızın dün Fransa maçında hatalı bir gol yiyen takım arkadaşı Fernando Muslera için attığı destek mesajına bir takipçisinden " Instagram'da n'apıyorsun? Git çalış .." şeklinde bir yanıt geldi. Donk da bu yoruma "Bugün serbest .. Sen bugün çalış? İyi akşamlar..." şeklinde tepki gösterdi. İkili arasında geçen bu diyalog, sosyal medyayı salladı.