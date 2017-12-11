Ryan ismindeki 6 yaşındaki çocuk, Youtube üzerinde oyuncak değerlendirmesi yaptığı Ryan ToysReview isimli kanalıyla milyoner oldu.

Forbes'un yayınladığı yılın çok kazanan Youtube ünlüleri listesinde Ryan ToysReview kanalı vergi öncesi 11 milyon dolarlık gelirle, Smosh ile birlikte 8. sırayı paylaştı.

4 yaşındayken oyuncak videoları izlemeye başlayan ve sonrasında ailesine neden kendisinin oyuncak yorumlamadığını soran Ryan, 2015 yılının mart ayında kanalını açmıştı. Kanal neredeyse her gün bir değerlendirme yapıyor.

2015 temmuz ayında yayınladığı bir videonun popüler olmasıyla ünü artan Ryan ToysReview kanalı şu ana dek 800 milyon izleyiciye ulaşmış durumda. Ryan'ın ünün borçlu olduğu video ise "GIANT EGG SURPRISE" yani "büyük yumurta sürprizi" ismindeki, Pixar'ın araba serisinden 100 adet oyuncağın bulunduğu kutuyu açtığı bir video.

Kanalda artık oyuncakların yanı sıra çocuklara yönelik gıda ve diğer ürünler de sergileniyor. 10 milyon takipçisi olan kanalın sadece reklam gelirinden aylık 1 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

Ryan ToysReview

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