Rynninge IK - Carlstad United BK maçı ne zaman?

Rynninge IK ve Carlstad United BK, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Rynninge IK 7 puanla 11. sırada, Carlstad United BK 13 puanla 2. sırada bulunuyor. Rynninge IK son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Carlstad United BK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 193 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rynninge IK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Carlstad United BK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Rynninge IK önceki hafta Carlstad United BK mücadelesinde 1-0 kazandı.

Carlstad United BK ise Rynninge IK karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Rynninge IK, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Carlstad United BK, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Carlstad United BK 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.