İnsan yapımı bir araç ilk defa hareket halindeki bir göktaşından örnekler toplayıp yeryüzüne getirmeye hazırlanıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Japonya’nın 2014 yılında uzaya gönderdiği Hayabusa2 adlı araç, Ryugu göktaşının yörüngesine ulaştı.
Göktaşından Dünya’ya ilk fotoğrafları gönderen Hayabusha2, titanyum gibi nadir ve değerli metallarle dolu olduğu tahmin edilen Ryugu’dan örnekler de toplayacak. 27 Haziran’da yapılacak ilk denemede, Huyubasa2’den ayrılacak özel bir araç, göktaşının yüzeyine sert metal bir ‘zıpkın’ ya da ‘mermi’ gönderecek. Bu cihaz, göktaşının üzerindeki toz, buz ve kayaçları kaldıracak, uzayın yıpratıcı etkilerinden korunmuş değerli alt tabakadan örnek alacak. Huyubasa2, bu örnekleri alıp yaklaşık 2 yıllık bir yolculukla Dünya’ya geri dönecek.
TİTANYUM YATAĞI
Japonya’nın Huyubasa2 misyonu, uzay madenciliği açısından tarihi önem taşıyor. Başta ABD ve Çin olmak üzere çok sayıda ülke, dünyada nadir bulunan veya hiç olmayan maden, metal, mineral, kristal ve bileşikleri işlemek için hazırlık yapıyor.
Japonya’nın gözüne kestirdiği Ryugu’nun da başta titanyum olmak üzere çok sayıda nadir metal taşıdığı belirtiliyor. Göktaşındaki madenlerin piyasa değerinin 1 trilyon dolar olduğu ileri sürülüyor. ABD’li uzay madenciliği şirketi Planetary Resources ise Ryuga’daki madenlerin piyasa değerinin 82 milyar doların biraz üzerinde olduğunu iddia etti.
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