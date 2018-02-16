İzmir Çiğli 2. nci Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 pilotun şehit olduğu bildirildi. düşen askeri eğitim uçağının enkazına ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre, bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26´da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2´nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.

Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah´tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

İZMİR VALİLİĞİ: UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen uçağın enkazına ulaşıldı.



Açıklamada, "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştür. Uçağın enkazına ulaşılmış olup 2 kahraman pilotumuz şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.



Askeri eğitim uçağının üsten kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi yakınlarındaki boş araziye düştüğü öğrenildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bu arada şehitlerin kimlikleri de belli oldu. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın naaşları İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Naaşların işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Hava Pilot Öğretmen Yüzbaşı Yunus Bal'ın daha önce Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görev yaptığı, sağlık sorunları gerekçe gösterildiği için askeriyeden ayrıldığı, bir süre sivil hava yollarında pilot olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sivil pilot alımlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine yeniden döndüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı yere en yakın yerleşim alanı konumundaki Sasalı'da Çamaltı Tuzlası girişinde bulunan Şafak Beyler, olay anında kahvehanede arkadaşlarıyla çay içtiklerini belirterek, "Bir ses duyduk, dışarı çıktığımızda tuzlanın içinden dumanlar yükseliyordu. Uçağın düşüşünü görmedik. Yardım etmek için koştuk ama tuzlaya almadılar." dedi.

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