S&P'den Merkez'li not uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, TL'deki değer kaybının enflasyona yansımaya devam ettiğini ve kalıcı yüksek enflasyon ile TCMB'nin buna vereceği yetersiz cevabın Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan S&P ülke notları direktör yardımcısı Felix Winnekens, TL'deki değer kaybı ve devlet tahvil faizlerindeki yükselişin ülke notuna yansımasının ne olacağı hakkındaki soruya, "Zayıf TL'nin, TCMB'nin henüz daha kararlı şekilde mücadele etmediği enflasyona yükseliş olarak yansımaya devam edeceğinden endişe ediyoruz. Devlet tahvil getirilerindeki artış kredi notu açısından şu anda endişe yaratmaz, ancak kalıcı yüksek enflasyon ve TCMB'nin buna yetersiz karşılık vermesi endişe yaratır" cevabını verdi.

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S&P not uyarısı

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Felix Winnekens