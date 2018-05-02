Dolar saat 07.10 itibariyle 4.1057 TL olurken, euro 4.9303 TL'den el değiştirdi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın pazartesi günü sadeleşme konusunda yakın zamanda adım atılacağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde 4,03 seviyesine kadar gevşeyen dolar kuru, dün tatile rağmen yeniden yönünü yukarı çevirdi. Dolar endeksi dün yüzde 0,40 civarında bir artışla 92 seviyesine çıkarak 11 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, dolar endeksindeki bu artış sonrasında Türk Lirası da benzer ülke para birimleriyle birlikte yüzde 1'e yakın oranda değer kaybetti.

Dolar küresel bazda gerçekleştirmiş olduğu kazanımlar sonrasında içeride 4,10 seviyesini geçti.

Bugüne bakıldığında ise piyasalar güne geceden devreden S&P not indirimi haberi ile başladı. Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, görünümünün durağan olduğunu bildirdi.

S&P kararının ilk etapta piyasada önemli bir etki yaratmadıüı görülürken, dolar 4.10 TL seviyesindeki hareketini sürdürüyor.