Cadde'nin haberine göre, yılın yarısını ABD’de yarısını Türkiye’de geçiren Saadet Işıl Aksoy-Pamir Kıraner içift, yakın arkadaşlarıyla bir mekanda öğle yemeğinde bir araya geldi.

Ünlü çifte, yanlarından hiç ayırmadıkları köpekleri Kaju da eşlik etti.