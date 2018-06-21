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Saadet Işıl Aksoy, "Ayaklarıma taşlar batmıyormuş gibi çek" mesajıyla paylaştığı videosunu etiketlerken de James Bond filmlerinde Ursula Andress ve Halle Berry ile hafızalara kazınan "denizden çıkış sahnesine" gönderme yapan "bond kızı olmak istiyorum" etiketini kullandı