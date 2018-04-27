Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili adayı merak edilen Saadet Partisi, nihai kararını 1 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyecekleri programla açıklayacağını duyurdu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır. Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir" denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER