Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank benzeri “saadet zinciri” biçiminde örgütlenen 65 şirkete yönelik incelemelerini sürdürüyor. Detay Maxinet’e yönelik çalışmalarını tamamlayan Bakanlık, şirketin “piramit yapı” olduğunu tespit etti.

Bakanlık, hazırladığı raporu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti. Gümrük Bakanlığı’nın denetim sonuçlarına göre, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığına göre; üyelere 5.6 milyon dolar ödeme yapıldı. Sisteme üyelik, “Referans Anahtar Kodu” olarak ifade edilen ve daha önce üye olan kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor. Sisteme ilk girişlerde, altın ve gümüş üyelik paketi satılıyor. Üyelik paketi satın alan kullanıcılara bilgisayar verilerek günün belli saatlerinde açık tutmaları isteniyor.

TİPİK PİRAMİT SİSTEMİ

Satın aldıkları paketin türüne göre, online kaldıkları süre boyunca binlerce dolarlık kazanç vaadinde bulunuluyor. Sisteme kazandırılan her yeni üye için de bonus sözü veriliyor. Gelirlerini, SEO (arama motoru optimizasyonu) hizmeti ve dijital reklamlardan elde ettiğini iddia eden Detay Maxinet’in, bu kalemden 3 milyon 296 bin dolar gelir sağladığı tespit edildi.

Rapora göre sisteme üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık ödeme tutarı 57.6 milyon dolar. Vaatlerin “gerçeklikten uzak” olduğu belirtilen raporda, “Sistem gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi şeklinde oluşturulmuş ‘tipik piramit sistem’ özellikleri taşıyor” denildi.

SEO HİZMETİ NEDİR?

SEO, bir web sitesi hakkında arama motorları için yapılan tüm iyileştirme çalışmalarını ifade ediyor. Hizmet temel olarak, web sitesinin arama motorunda üst sıralara çıkması ve ziyaretçi sayısının artırılmasına odaklanıyor.