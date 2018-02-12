Saakaşvili maskeli kişilerce kaçırıldı!

Ukrayna'da muhalif lider Mihail Saakaşvili'nin maskeli kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Saakaşvili'nin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Ukrayna muhalefetinin önde gelen isimlerinden olan Saakaşvili'nin yeşil kamuflaj giyen ve yüzlerine kar maskesi takan kişilerce bir minibüse bindirilerek kaçırıldığı belirtildi.

Saakaşvili'nin nerede olduğu bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor..

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