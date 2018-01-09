8 | 12

Tarihi ve turistik Stolac şehrine 21 kilometre uzaklıktaki bu köyde bulunan caminin, civardaki dört köyde yaşayan Müslüman halkın da ibadet merkezi olduğunu söyleyen Sabanovic, bu tarihi caminin savaşta evlerini terk etmiş Boşnak halkına umut ışığı ve bu insanların köylerine geri dönmelerine vesile olduğunu kaydetti.