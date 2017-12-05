Saatler süren gökkuşağı rekor kırdı

Tayvan'ın Tepiapai'deki Çin Kültür Üniversitesi'nde görünen ve 2 bilim insanı tarafından kaydedilern gökkuşağı 9 saat sürerek rekor kırdı

Guiness sitesine göre, ortalama 1 saatten az gözlemlenebilen, 9 saat süren gökkuşağını görüntüleyen Chou Kun-hsuan, "Gökten bir hediye gibiydi" dedi ve nadir görülen görüntüyü görüntüleyebilmek için okuldaki herkesi harekete geçirdiler. 6:57'de başlayıp, 3:55'e kadar toplam 8 saat 58 dakika süren gökkuşağı bu anlamda bir rekor. Sadece bölüm tarafından 10 bin fotoğrafın çekildiği fakülte, Guiness rekorlarına başvurmak için görüntüleri topluyor. Bundan önceki en uzun süre gözlemlenen gökkuşağı 1994 yılında İngiltere'de Yorkshire'de görülmüş ve 6 saat sürmüştü.

Tayvan

Tepiapai

Çin Kültür Üniversitesi

gökkuşağı

rekor

guinnes