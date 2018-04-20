Saba Tümer, bu akşam Hülya Avşar'ın konuğu olacak. Hülya Avşar'ın sunumuyla Cuma geceleri ekrana gelen 'Bir Hülya Avşar" programının bu hafta konuğu Saba Tümer olacak. Peki Saba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında? İşte detaylar...

SABA TÜMER KİMDİR?

Saba Tümer, 5 Aralık 1970 tarihinde (48 yaşında) İzmir'in Alsancak ilçesinde dünyaya geldi. Özel İzmir Fatih Lisesi'nden mezun olan Tümer, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı ve burada okulu bitirerek mezun oldu. 6 ay boyunca Sky TV'de çalışan ve diksiyon dersleri alan Tümer, sonrasında NTV'de çalışmaya başladı.

Bir süre sonra Show TV'de dış haberler sorumlusu olarak görev alan Saba Tümer, ardından SKYTURK'e geçiş yaptı ve burada Ne Var Ne Yok adlı programı Serdar Akinan ile birlikte sunmaya başladı.

Yeniden Show TV'de dönüş yapan Tümer, Saba Tümer ile Bu Gece adlı programı sunmaya başladı. Bir süre sonra gece haberlerini sunmaya devam ederken Okan Bayülgen'in teklifi üzerine Haber Makinası adlı programa geçiş yaptı.

Pakize Suda ile birlikte Star TV'de Lütfen Bu Konuya Girmeyelim isimli kadın programını da sunan Saba Tümer, bir yıl ekranlardan uzak kaldı.

Daha sonra Saba Tümer İle Bu Gece programı CNN Türk'e geçti ve bir yıl sonra yeniden Show TV'ye döndü. Show TV'ye dönen Saba Tümer gece programını haftada 1 defa olmak üzere indirgedi. Bunun dışında 12 Eylül'de Saba Tümer'le Bugün'e başlamıştır.Şu an Tv8 ekranlarında Saba ile Oyuna Geldik adlı programı sunmaktadır.

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