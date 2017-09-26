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Cindy Crawford: Yeşil çay ve egzersiz

Ama o saatte bilgisayarını açmış olan başkaları da var: Örneğin süper model Cindy Crawford. Kendisi saat 06.30'dan önce e-postalarını okuyor, sonrasında bir bardak yeşil çay içip egzersize başlıyor:

"Önce 10 dakika jakuziye girerim, benim için meditasyon gibidir. Sonra kardiyo egzersizleri, 10 dakikalık tramplen ve 10 dakikalık merdiven koşusu gelir. Saat 8 olduğunda bir bardak yeşil çay ve bir bardak yeşil meyve suyu içerim."