İslam aleminin heyecanla beklediği Şaban ayı için artık beklenen gün geldi. Müslümanların yaptığı ibadetlerin üç yüz kattan fazla sevap olarak sayıldığı ve en kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilen Şaban ayı başlıyor. Peki Şaban ayı ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer alan Şaban ayı tarihi ve detaylar...

ŞABAN AYI NE ZAMAN? (2018)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 17 Nisan Salı günü başlayacak. Çeşitli ibadetlerle idrak edilecek olan Şaban ayında, Müslümanlar diğer aylara göre bol bol sevap kazanacak. Zira Şaban ayı, Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilmektedir.

Hicri takvimin 8. ayına denk gelen Şaban ayının içerisinde bir diğer mübarek gün olan Berat Kandili de bulunmaktadır. Berat Kandili de, Şaban ayının 15. gecesinde yani 30 Nisan Pazartesi gününü 1 Mayıs Salı tarihine bağlayan gece ihya edilecektir.

ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALIDIR?

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

İlk Gün Namazı

2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

2018 YILI DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER TAKVİMİ

​HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1439 18 OCAK-2018 PERŞEMBE ........ 1 C.AHİR 1439 17 ŞUBAT-2018 CUMARTESİ ........ 1 RECEB 1439 19 MART-2018 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 4 RECEB​ 1439​ 22 MART-2018​ PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ 26 RECEB 1439 13 NİSAN-2018 CUMA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1439 17 NİSAN-2018 SALI ........... 14 ŞABAN 1439 30 NİSAN-2018 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE AREFE 1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1439 14 TEMMUZ-2018 CUMARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1439 12 AĞUSTOS-2018 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1440 10 EKİM-2018 ÇARŞAMBA ........ ​1 R.EVVEL 1440​ 09 KASIM-2018​ CUMA ........​ ​11 R.EVVEL​ 1440​​ 19 KASIM-2018​​ PAZARTESİ​ MEVLİD KANDİLİ​ 1 R.AHİR​ 1440​​ 08 ARALIK-2018​​​ CUMARTESİ ........​

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