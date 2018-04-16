İslam aleminin heyecanla beklediği Şaban ayı için artık beklenen gün geldi. Müslümanların yaptığı ibadetlerin üç yüz kattan fazla sevap olarak sayıldığı ve en kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilen Şaban ayı başlıyor. Peki Şaban ayı ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer alan Şaban ayı tarihi ve detaylar...
ŞABAN AYI NE ZAMAN? (2018)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 17 Nisan Salı günü başlayacak. Çeşitli ibadetlerle idrak edilecek olan Şaban ayında, Müslümanlar diğer aylara göre bol bol sevap kazanacak. Zira Şaban ayı, Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilmektedir.
Hicri takvimin 8. ayına denk gelen Şaban ayının içerisinde bir diğer mübarek gün olan Berat Kandili de bulunmaktadır. Berat Kandili de, Şaban ayının 15. gecesinde yani 30 Nisan Pazartesi gününü 1 Mayıs Salı tarihine bağlayan gece ihya edilecektir.
ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALIDIR?
1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
İlk Gün Namazı
2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.
2018 YILI DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER TAKVİMİ
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.EVVEL
|
1439
|
18
|
OCAK-2018
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
C.AHİR
|
1439
|
17
|
ŞUBAT-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
RECEB
|
1439
|
19
|
MART-2018
|
PAZARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
4
|
RECEB
|
1439
|
22
|
MART-2018
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1439
|
13
|
NİSAN-2018
|
CUMA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1439
|
17
|
NİSAN-2018
|
SALI
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1439
|
30
|
NİSAN-2018
|
PAZARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1439
|
16
|
MAYIS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1439
|
10
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1439
|
14
|
HAZİRAN-2018
|
PERŞEMBE
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1439
|
15
|
HAZİRAN-2018
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1439
|
16
|
HAZİRAN-2018
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1439
|
17
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1439
|
14
|
TEMMUZ-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
12
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
20
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
21
|
AĞUSTOS-2018
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
22
|
AĞUSTOS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
23
|
AĞUSTOS-2018
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
24
|
AĞUSTOS-2018
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1440
|
11
|
EYLÜL-2018
|
SALI
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1440
|
20
|
EYLÜL-2018
|
PERŞEMBE
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1440
|
10
|
EKİM-2018
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1440
|
09
|
KASIM-2018
|
CUMA
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1440
|
19
|
KASIM-2018
|
PAZARTESİ
|
MEVLİD KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1440
|
08
|
ARALIK-2018
|
CUMARTESİ
|
........
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