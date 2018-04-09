Rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan’ın habercisi olan Recep ayının yavaş yavaş sonuna geliniyor. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı için geri sayım başladı. Berat Kandili'ni içerisinde barındıran Şaban ayı bu yıl ne zaman başlıyor?

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2018

İslam alemi için büyük önem arz eden üç aylardan ilki olan Receb ayı sona erdikten sonra, üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 17 Nisan 2018 Salı günü başlayacak. Şaban ayı hicri takvimin 8. ayına denk geliyor. Bu önemli ayda yapılacak farz ve sünnet olan ibadetler vardır. Öte yandan Şaban ayının on beşinci gecesinde Berat Kandili idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam'a göre Yüce Allah, Berat gecesinde kendisine samimiyetle yönelen kullarına rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminlere sınırsız ikramlarını davet etmektedir. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, 30 Nisan Pazartesi gününü 1 Mayıs Salı'ya bağlayan gece idrak edilecek.

Bu konuda Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur; "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim"

Bu itibarla, Berat gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah'ın "Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" mühdesinin farkına varmalıdır.

Bunun gereği olarak kendi özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, günah ve kusurlarından dolayı tövbe etmeli, bundan sonraki hayatını daha da güzelleştirme kararını vermelidir.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye 'Berat Gecesi' denmiştir. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V) " Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim" buyurmuştur.

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