Saka, 2 Nisan itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Topluluğumuzda çeşitli üst düzey görevlerde bulunan, mevcut Çimento Grup Başkanımız Mehmet Hacıkamiloğlu görevinden ayrılma kararı almıştır. Kendisine bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmalar için topluluğumuz adına teşekkür ediyoruz. Çimento Grup Başkanlığı görevini 2 Nisan tarihi itibarıyla Dr. Tamer Saka üstlenecektir. Dr. Tamer Saka’nın, değerli tecrübeleriyle topluluğumuza katkı sağlamak üzere tekrar aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

2004-2010 yılları arasında Sabancı Holding’de Risk Yönetim Direktörlüğü görevinde bulunan Saka, 2014 yılından beri de Kibar Holding CEO’luğu görevini yürütmekteydi.