Bünyesinde Enerjisa Enerji AŞ ve Enerjisa Üretim AŞ şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı’na Kıvanç Zaimler atandı. Bu atama ile birlikte Enerjisa Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Enerjisa Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de Kıvanç Zaimler üstlenecek. Enerjisa Enerji CEO’luğuna ise Ziya Erdem getirildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Zaimler ve Erdem, 1 Temmuz itibarıyla yeni görevlerine başlayacak. Zaimler, 2016’dan beri Enerjisa’da CEO’luk görevini yürütüyordu.