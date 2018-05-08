Sabancı Holding'in satışları 11 milyar lirayı geçti

Sabancı Holding'in açıkladığı ilk çeyrek raporuna göre grubun operasyonel karlılığı ise yüzde 26 artarak 2 milyar 569 milyon TL oldu.
Sabancı Holding’in toplam varlıkları 2018 yılının ilk üç ayı itibari ile 363 milyar 726 milyon TL’ye ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 27 milyar TL oldu.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu finansal sonuçlara etkin risk yönetimi ve güçlü nakit yaratma kabiliyeti ile ulaştıklarını belirterek, "Şubat ayında 1,5 milyar TL büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzını Enerjisa’da gerçekleştirirken; sanayi ve çimento şirketlerimizde de hedeflerimizi yakaladık. Önümüzdeki dönemde de, Yeni Neslin Sabancı’sı olarak tanımladığımız dönüşüm sürecimizde teknolojiyi odağımıza alarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, şirketlerimiz ileri analitik konusunu süreçlerine daha fazla entegre etme yönünde çalışmalarını başlattılar. Ayrıca yeni yol haritamızın en stratejik yapıtaşlarından olan kültürel dönüşüm için de, Topluluğumuzun insana dokunan tüm süreçlerini gözden geçirmeye devam ediyoruz. Tüm faaliyet alanlarımızı, kurumsal yönetişim ve yüksek performans kültürümüzün gerekleri doğrultusunda yöneterek paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.
AKBANK'IN KATKISI
Mehmet Göçmen bankacılıktaki faaliyetlerine değinerek, “Akbank’ın aktifleri, 2018’in ilk üç ayında 348 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatını da yüzde 4,8 artırarak 211 milyar TL’nin üzerine çıkaran Akbank, bu dönemde 2 milyar 176 milyon TL brüt karından 482 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon TL net konsolide kar elde etti. Bununla birlikte 225 milyar TL’si nakdi kredi olmak üzere Türkiye ekonomisine toplam 278 milyar TL kredi desteği sağladı. Bu yıl Akbank’ın kullandırdığı kredilerle reel sektöre sağladığı destek, yüzde 5,6 artışla 175 milyar TL seviyesine ulaştı” dedi.
Göçmen, enerji üretimi tarafında ise borç seviyesini azaltmaya odaklandıklarını belirtti. Türkiye’de elektrik dağıtım ve perakende satış alanında yapılan ilk halka arz ile sektörün şeffaflığı ve kurumsal yönetiminin gelişimi için önemli bir adım atıldığını belirterek; ”Enerjisa Enerji’nin halka arzından gelen kaynakla, enerji işimizde yeni bir halka arza hazırlık yapıyoruz. Böylece, ülkemize bir başka başarılı örnek daha sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Göçmen, “Geçtiğimiz yıl 3.607 MW’lık kurulu gücünün tamamını devreye alarak tüm projelerini tamamlayan Enerjisa Üretim, 2018 yılında operasyonel mükemmeliyete odaklandı. Bu odağı ile Aralık ayından bu güne doğalgaz fiyatlarındaki %25 artışa, artan belirsizliklere ve yağışların düşük seyretmesine rağmen santrallerinde bütçelenenin üzerinde gerçekleştirdiği emre amadelikle ilk çeyrek için bütçesinin de üzerinde başarılı bir performans sergiledi” diye ekledi.
“SANAYİDE DIŞ PAZARLARDA ARTAN POTANSİYEL”
Sanayi Grubu’nun da ilk üç ayda yüksek bir performans sergilediğinin altını çizen Göçmen, “Sanayide tesislerimizi devreye aldık. Dış piyasa özellikle Türkiye’nin en büyük müşterisi olan Avrupa pazarı iyileşiyor. Dünya ekonomisi geçtiğimiz dönemin en iyi seviyesinde sevrediyor. Biz de bu olumlu ortamdan artan pay almaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Göçmen sigorta sektörüne dair ise, “Türkiye’deki varlık arttıkça sigortalanacak değer de artıyor. Her geçen gün sigorta pazarının sürdürülebilir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Bu da Türkiye sigorta sektöründe çok büyük rolü olan Sabancı Holding için de gelecek vadeden bir ortam yaratıyor” açıklamalarını yaptı.
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