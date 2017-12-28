Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İsmail Akkol hakkında verilen hükümde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını vurguladı. DHKP-C’li terörist İsmail Akkol, Sabancı Center’ın 25. katında 9 Ocak 1996 günü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe’nin öldürülmesi davasında “anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin mayıs ayında verdiği karara, Akkol’un avukatı itiraz etmişti.

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