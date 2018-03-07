Sabiha Gökçen'den ilk 2 ayda rekor yolcu artışı

Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2018’e rekor bir yolcu artışıyla giriş yaptı. 2017 yılında 31.3 milyon yolcuya ev sahipliği yapan ve yüzde 6 yolcu artışı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen, 2018 yılının Ocak-Şubat aylarında geçen yıla göre yüzde 21 oranında yolcu artışı elde etti. Bu dönemde havalimanını kullanan yolcu sayısı toplam 5 milyon 70 bin 260 oldu.

Yılın ilk 2 ayında 1.6 milyon dış hat yolcusu uçuş yaparken, dış hat yolcu artışı yüzde 19 oldu. Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı ise 3.4 milyon olarak gerçekleşirken, iç hat yolcu sayısındaki artış yüzde 21’e ulaştı.

Öte yandan sadece Şubat ayında uçan yolcu sayısı ise 2 milyon 379 bin 238 olarak açıklandı. Yolcu sayısı Şubat ayında geçen yılın Şubat ayına oranla yüzde 16 oranında arttı. Şubat ayında dış hat ve iç hat yolcu sayıları da yine geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 16 oranında artış elde etti.

İlk 2 aylık yolcu rakamları hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, ilk 2 ayda elde edilen yüzde 21’lik yolcu artışının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“2017 yılını yüzde 6 oranında bir büyüme ile kapattıktan sonra tüm odaklanmamızı 2018 yılına çevirmiştik. Ocak ayından sonra Şubat ayında da elde ettiğimiz çift haneli yolcu artışı, 2018 yılı hedeflerimiz için bizi daha da umutlandırdı. Bizi tercih eden tüm misafirlerimize ve değerli ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”