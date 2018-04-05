Dubai’den saat 17:09’da havalanan FZ751 sefer sayılı FlyDubai Havayolları’na ait İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koyacak olan Boeing 737-800 tipi uçakta taşıma kuvvetlerini artıran flaplarında arızası meydana geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre; uçağın kaptan pilotu 4 kez tur atmak zorunda kaldı.Bu sırada bazı yolcuların korktuğu öğrenildi. Daha sonra uçak saat 21:17’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koydu.

FLAP NEDİR

Flap,inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalar.

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