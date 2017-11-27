Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yapacak bir yolcu uçağı için iniş ve kalkışlar durduruldu. Hava Trafik Kontrol Merkezi kalkış için izin isteyen VİP uçağın pilotuna "Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyorum" diyerek izin vermedi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Samsun-İstanbul seferi yapan Boeing 737-800 tipi uçak pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş talebinde bulundu. Havalimanında iniş ve kalkışlar durduruldu. İtfaiyelerin önlem aldığı piste iniş yapan uçağın kabin basıncı sorunu yaşadığı açıklandı. Ancak Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin saat 14:40 sıralarında havalimanını kullanan pilotlarla yaptığı konuşmalarda 'Kargo yangını'ndan söz edildiği ortaya çıktı.
"KARGO BÖLÜMÜNDE YANGIN OLAN BİR TRAFİĞİMİZ VAR"
VIP uçuşu yapacak olan TC-LAD tescilli DHMİ uçağının pilotuna hava trafik kontrolörü, "Kargo bölümünde yangın olan emergency deklare etmiş bir trafiğimiz var. İniş kalkışları durdurduk. Takribi bir 15 dakika içerisinde inişi planlanıyor Gökçen'e. Sizlerin kalkışında herhangi bir şekilde abord'dan dolayı pist kapanma riskine karşı bekletmek istiyoruz VIP trafiklerini. Malumat olarak veriyorum. Niyetiniz nedir" diye sordu. Pilot ise "Mümkünse kalkabilirsek kalkalım, ama emergency çok kötüyse siz bilirsiniz" cevabını verdi.
Bunun üzerine kule görevlisi, "Mutabık hocam. Kargo bölümünde yangın var. Sonuçlarını kestiremiyoruz. Herhangi bir şekilde tarihe de geçmek istemiyorum. Herhangi bir prosedür aksaklığından dolayı ya da yanlışlığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamak, yaşatmak istemiyorum. Bundan dolayı bekletmek istiyorum, malumat" anonsunu yaptı.
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