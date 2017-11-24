Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısının faili tutuklandı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda 28 Ekim günü bir aracı durdurdu. Araç içinde üzerinden Mehmet Şafii K. ismine düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıkan bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelinin Şaban B.olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
BOMBALI EYLEM İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Şüpheli emniyetteki ifadesinde İstanbul'a çalıntı araçla bombalı eylem yapmak için geldiğini, eylemde kullanacağı 35-40 adet C-4 patlayıcının ise Batman'da "Özgür" kod adlı örgüt mensubunda olduğunu söyledi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye uyruklu "Ethem" kod adlı Ethem M.'nin de Türkiye'ye gelen örgütün sözde özel kuvvetler olarak adlandırılan mensuplarına barınacak yer temin ettiğini anlattı. Şaban B.'nin ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Aralık 2015 günü bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şaban B.'nin sorgusunda havalimanı patlamasını planlayan 3 kişinin ise kırsala kaçtığı yönünde bilgi vermesi üzerine bu kişilerin de polis tarafından tespit edildiği belirtildi.
Sabiha Gökçen Havalimani'na yönelik saldırıda 30 yaşındaki temizlik işçisi Zehra Yamaç hayatını kaybetmişti.
3 AYRI İLDE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT
Şaban B.'nin ifadesi üzerine Batman, Mardin ve Mersin'de çeşitli adreslere baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 60 kilogram cinsi belli olmayan patlayıcı, bir adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, tüfeğe ait 25 fişek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ile bu silahlara ait çok miktarda mühimmat, yüklü miktarda senet ve çekler, çok miktarda örgütsel kitap ve dergi, bir adet kılıç, hançer ile dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.
3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar koordinesinde Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şaban B., Fadıl D. ve Evin Z.'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme, diğer 2 şüpheliyi ise adli kontrolle serbest bıraktı.
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