Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki saldırıyla ilgili soruşturma yaklaşık 2 yıl sonra tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen saldırıda temizlik görevlisi Zehra Yamaç hayatını kaybetti. Bir diğer temizlik görevlisi Canan Bulgurcu ise yaralandı. Fezlekede Sabiha Gökçen Havalimanı ve Pegasus Hava Taşımacılığı müşteki olarak yer aldı. Soruşturmada ise 6 şüpheli bulunuyor.
CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ
Şüphelilerin “silahlı terör örgütüne üye olma”, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme”, “devletin birligini ve ülke bütünlüğü bozma”, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme”, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme, satma”, “teamüden adam öldürme ve teamüden adam öldürmeye teşebbüs”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “patlayıcı madde bulundurmak” suçlarından cezalandırılmaları istendi.
10 SANİYE ARALIKLARLA 4 HAVAN TOPU
Fezlekede ilk kez patlamanın nedenine değinildi. Havalimanında meydana gelen saldırının 4 havan topu ile gerçekleştirildiği, saldırılarda Pegasus Havayollarına ait uçak içerisinde temizlik görevlilerinden Zehra Yamaç ve Canan Burgucu'nun kolundan yaralandığı, yaralılardan Yamaç'ın hastanede hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Havalimanındaki hava ve kara araçların zarar gördüğü anlatılan fezlekede, bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 4 adet patlamanın 10 saniye aralıklarla meydana geldiği kaydedildi. Havan topları körükaltı otobüse, Pegasus'a ait 2 otomobile, yine aynı firmaya ait uçağın kanat altına ve uçuş yerinin boş alanına isabet etti. Atış yapıldığı düşünülen yerden 8 adet toprak numunesi ve peçete alındığı, numunelerde RDX(Kimyasal içerikli patlayıcı madde), TNT, Peçete üzerinde ise TNT+RDX bulguları tespit edildiği anlatıldı. O tarihte olayın aydınlatılamadığı fail ve faillerin tespit edilemediği bilgisi verildi.
ZAMAN AYARLI DÜZENEKLE ATEŞLENDİ
Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönelik eylemin Harun Sozdar kod adlı Şaban B. ve Dijvar A/K isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği kaydedilen fezlekede, eylemde kullanılan patlayıcı ve silah düzeneklerin Reşit Karker kod adlı örgüt mensubu tarafından Nusaybin'den plaka bilgisi bilinmeyen Chevrolet marka araç ile İstanbula getirildiği anlatıldı. Havan toplarının düzenek ile aktif hale getirilerek zaman ayarlı olarak otomatik şekilde ateşlendiği belirtilen fezlekede, bu düzeneğin yine şüpheli Şaban B. ve Dijvar A/K isimli şahıslar tarafından kurulduktan sonra zaman ayarlı gerçekleşen saldırı sonrası şahısların İstanbul'u terk ederek Suriye'ye dönüş yaptıkları kaydedildi.
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