HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta vizyona giren filmi seyirciyle birlikte izlemeden önce basın mensuplarıyla sohbet eden ekipten Sabina Toziya, "Bu, izleyiciye teşekkür ziyareti. Belki haftaya hep birlikte başka bir sinema salonunda oluruz’’ dedi.

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